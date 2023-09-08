Мостовой об игре сборной России: печально, чудовищно и просто неважно

Бывший футболист испанской «Сельты» Александр Мостовой посоветовал не придавать особого значения товарищескому матчу сборной России с олимпийской командой Египта. Своим мнением он поделился с «Советским спортом».

«Выглядело печально, чудовищно и просто неважно. Я уже запутался кто с кем играет, из-за количества вызванных футболистов. Если бы мне кто-то сказал до игры, что наши будут играть с олимпийской сборной Египта, я бы сказал, что разумеется выиграем, без вопросов. Но нужно учитывать, что у нас тоже была не основа, хотя в нынешней ситуации вообще не разберешь, где она эта основа. Так что, могу посоветовать всем не придавать особого внимания этой игре», — сказал Мостовой.

Встреча, которая прошла в египетском Суэце и завершилась со счетом 1:1. В самом начале встречи счет открыл Билал Мажар. Сразу после перерыва Степан Оганесян сравнял счет, установив на табло окончательный результат встречи. Для Оганесяна этот мяч стал дебютным в национальной команде.

11 сентября олимпийская сборная Египта и России проведут в Суэце повторный поединок. 12 сентября Россия сыграет в Дохе с Катаром.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Колосков назвал цель матча сборной России с Египтом.