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Колосков назвал цель матча сборной России с Египтом

Экс-глава РФС Колосков: задачи сборной России в игре с Египтом выполнены

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал цель в товарищеском матче сборной России против олимпийской команды Египта. Своим мнением он поделился со «Спорт-Экспрессом».

«Cтоило играть или нет — это примитивное cуждение. Цель у данного матча — дать возможноcть главному тренеру поcмотреть игроков ближайшего резерва. Для этого поехал данный cоcтав, он готовилcя, варьировалcя. Cамим ребятам очень важно было получать замечания, указания, подcказ от тренера cборной.

От матча с Египтом польза для всех. И игра получилась напряженная, острая, с мощной концовкой. Задачи, которые стояли перед сборной, выполнены в полном объеме», — сказал Колосков.

Встреча, которая прошла в египетском Суэце, завершилась со счетом 1:1. В самом начале встречи счет открыл Билал Мажар. Сразу после перерыва Степан Оганесян сравнял счет, установив на табло окончательный результат встречи. Для Оганесяна этот мяч стал дебютным в национальной команде.

11 сентября олимпийская сборная Египта и России проведут в Суэце повторный поединок. 12 сентября Россия сыграет в Дохе с Катаром.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Валерий Карпин признался, что не запомнил имена всех новичков сборной России.

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