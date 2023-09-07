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Карпин признался, что не запомнил имена всех новичков сборной России

Наставник сборной России Карпин: запомнил имена не всех новичков команды

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин признался, что запомнил имена не всех новичков сборной России, которые были вызваны на сентябрьский сбор команды, передает «Чемпионат».

«Еще имена не всех игроков запомнил. По фамилиям — да, а по именам сложно. Сегодня иногда кричал по фамилиям», — сказал Карпин.

На учебно-тренировочный сбор Карпин вызвал 49 футболистов.

7 сентября россияне сыграли вничью с олимпийской сборной Египта. 11 сентября олимпийская сборная Египта и сборная России проведут в Суэце повторный поединок. 12 сентября Россия сыграет в Дохе с Катаром.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские футболисты проводят игры с соперниками из-за рубежа, но встречи носят товарищеский характер. Эти игры проводятся как на клубном, так и на уровне национальной сборной.

Ранее Карпин заявил, что товарищеский матч с Египтом нужно было провести в Москве.

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Футбол. Чемпионат России
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