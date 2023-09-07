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Карпин об игре сборной России с Египтом: такое недопустимо

Наставник сборной России Карпин раскритиковал игроков после матча с Египтом

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Телеграм-канал «Сборная России по футболу»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что он недоволен действиями некоторых игроков обороны после товарищеского матча против олимпийской сборной Египта, передает «Чемпионат».

«Был недоволен действиями в обороне. Диагонали проходят. Не буду называть имен, но такое недопустимо», — сказал Карпин.

Встреча, которая прошла в египетском Суэце, завершилась со счетом 1:1.

В самом начале встречи счет открыл Билал Мажар. Сразу после перерыва Степан Оганесян сравнял счет, установив на табло окончательный результат встречи. Для Оганесяна этот мяч стал дебютным в национальной команде.

11 сентября олимпийская сборная Египта и России проведут в Суэце повторный поединок. 12 сентября Россия сыграет в Дохе с Катаром.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее в Египте назвали справедливым результат матча против сборной России.

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