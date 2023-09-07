Карпин об игре сборной России с Египтом: такое недопустимо

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что он недоволен действиями некоторых игроков обороны после товарищеского матча против олимпийской сборной Египта, передает «Чемпионат».

«Был недоволен действиями в обороне. Диагонали проходят. Не буду называть имен, но такое недопустимо», — сказал Карпин.

Встреча, которая прошла в египетском Суэце, завершилась со счетом 1:1.

В самом начале встречи счет открыл Билал Мажар. Сразу после перерыва Степан Оганесян сравнял счет, установив на табло окончательный результат встречи. Для Оганесяна этот мяч стал дебютным в национальной команде.

11 сентября олимпийская сборная Египта и России проведут в Суэце повторный поединок. 12 сентября Россия сыграет в Дохе с Катаром.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее в Египте назвали справедливым результат матча против сборной России.