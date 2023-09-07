Карпин заявил, что товарищеский матч с Египтом нужно было провести в Москве

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что товарищеский матч против олимпийской сборной Египта нужно было провести в Москве, чтобы избежать жары, передает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

«Возможно, было бы лучше, если бы мы сыграли в Москве, когда на улице двадцать градусов. Но мы живем в тех условиях, в которых живем», — сказал Карпин.

В египетском Суэце, где прошел матч, в день игры температура поднималась до +38.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

11 сентября олимпийская сборная Египта и сборная России проведут в Суэце повторный поединок. 12 сентября Россия сыграет в Дохе с Катаром.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские футболисты проводят игры с соперниками из-за рубежа, но встречи носят товарищеский характер. Эти игры проводятся как на клубном, так и на уровне национальной сборной.

Ранее в Египте назвали справедливым результат матча против сборной России.