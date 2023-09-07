Известная российская фигуристка опубликовала фото в обтягивающих шортах

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в своем Telegram-канале фотографию в черных обтягивающих шортах.

Также Загитова запечатлена на фотографии в черной футболке и бейсболке.

Помимо золота Игр, которое Загитова завоевала в 2018 году, в активе фигуристки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

Соревнования 2020 и 2021 года Загитова пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры. В феврале прошлого года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубок Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу.

С октября по декабрь 2020 года вместе с соведущим Алексеем Ягудиным вела седьмой сезон шоу «Ледниковый период». С 25 по 27 марта 2022 года работала в качестве ведущей на Кубке Первого канала в Саранске.

Ранее певец Алексей Панайотов оценил вокальные данные Загитовой и Александры Трусовой.