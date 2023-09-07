В Египте назвали справедливым результат матча против сборной России

Генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации Валид Эль-Аттар прокомментировал ничейный результат в товарищеском матче между сборными России и олимпийской командой Египта, заявив, что счет является справедливым, передает «Спорт-Экспресс».

«Результат сегодняшнего матча справедливый. Это была очень хорошая игра», — сказал Эль-Аттар.

11 сентября олимпийская сборная Египта и сборная России проведут в Суэце повторный поединок. 12 сентября Россия сыграет в Дохе с Катаром.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские футболисты проводят игры с соперниками из-за рубежа, но встречи носят товарищеский характер. Эти игры проводятся как на клубном, так и на уровне национальной сборной.

Ранее сборная России по футболу сыграла вничью с олимпийской командой Египта.