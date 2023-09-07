Сборная России по футболу не смогла обыграть олимпийскую команду Египта

Сборная России по футболу в товарищеском матче сыграла вничью с олимпийской сборной Египта.

Встреча, которая прошла в египетском Суэце, завершилась со счетом 1:1.

В самом начале встречи счет открыл Билал Мажар. Сразу после перерыва Степан Оганесян сравнял счет, установив на табло окончательный результат встречи. Для Оганесяна этот мяч стал дебютным в национальной команде.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

11 сентября олимпийская сборная Египта и России проведут в Суэце повторный поединок. 12 сентября Россия сыграет в Дохе с Катаром.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские футболисты проводят игры с соперниками из-за рубежа, но встречи носят товарищеский характер. Эти игры проводятся как на клубном, так и на уровне национальной сборной.

Ранее иностранный экс-футболист «Динамо» возмутился отстранением России от турниров.