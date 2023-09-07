Адвокат назвал срок, который грозит сбившему двух велосипедисток водителю «КамАЗа»

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что сбивший насмерть двух велосипедисток в Ленинградской области водитель «КамАЗа» может получить до семи лет лишения свободы.

Калинов отметил, что есть небольшая вероятность, что к уголовной ответственности может быть привлечен организатор перевозки большегрузного автомобиля.

«Виновнику может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет по статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее за собой по неосторожности смерть двух и более лиц». Вероятнее всего, вся ответственность будет на водителе, так как, по предварительным данным, именно он нарушил правила дорожного движения. Следствием будут проведены соответствующие экспертизы. Возможно, вина ляжет на организатора поездки, если они каким-либо образом были ответственны за состояние автомобиля, его потенциальным неисправностям и так далее. Но это крайне маловероятно, подобные случаи единичны, поэтому с наибольшей долей вероятности вся ответственность ляжет на водителя», — заявил Калинов.

Трагедия произошла около 10:40 в Выборгском районе Ленобласти на 59-м километре трассы «Скандинавия». За рулем грузовика был 31-летний водитель. В результате ДТП две девочки погибли на месте, семь спортсменок и их тренер получили травмы. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

Ранее была названа причина смертельного ДТП с велосипедистками в Ленобласти.