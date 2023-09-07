Стало известно имя капитана сборной России в матче с олимпийской сборной Египта

Футболист московского «Спартака» Даниил Хлусевич выведет сборную России с капитанской повязкой на товарищеский матч против олимпийской сборной Египта. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды в Telegram.

Состав сборной России: Агкацев, Хлусевич, Александров, Васильев, Кузнецов, Мусаев, Гладышев, Литвинов, Лангович, Коваленко, Прохин.

Запасные: Тороп, Вахания, Денисов, Погостнов, Шитов, Салтыков, Ермаков, Кравцов, Мелехин, Михайлов, Оганесян.

Встреча начнется в 19.00 по московскому времени в египетском Суэце.

11 сентября Россия проведет с Египтом еще одну встречу в Суэце. 12 сентября в Дохе подопечные Валерия Карпина встретятся с Катаром.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

В своем последнем матче россияне обыграли Ирак со счетом 2:0. Встреча прошла 26 марта 2023 года.

Ранее Властимил Петржела объяснил, почему сборная России может проиграть Египту.