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Названа причина смертельного ДТП с велосипедистками в Ленобласти

РЕН ТВ: водитель грузовика, сбивший велосипедисток в Ленобласти, уснул за рулем

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МЧС России

Водитель грузовика, который протаранил колонну девочек-велосипедисток, уснул за рулем, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник

Водителя фуры задержали. Трагедия произошла около 10:40 в Выборгском районе Ленобласти на 59-м километре трассы «Скандинавия». За рулем грузовика был 31-летний водитель. В результате ДТП две девочки погибли на месте, семь спортсменок и их тренер получили травмы. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

В колонне двигались девочки 14-15 лет.

Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов заверил, что пострадавшим будут направлены соболезнования, ситуацию можно будет разрешить на региональном уровне.

«Сборников» среди спортсменов не было. Если будет обращение, то, конечно, примем непосредственное участие. Сначала должны разобраться правоохранительные органы», — сказал Екимов.

Касательно меры пресечения для тренера, президент ФВСР отметил, что в следующем году ему не будет выдана лицензия.

Ранее Екимов назвал тренера виновным в ДТП на трассе «Скандинавия».

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