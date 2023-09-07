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Энберт: если Грассля дисквалифицируют, ему нет смысла оставаться в Москве

Фигурист Энберт считает, что Грассль ушел от тренера Тутберидзе из-за допинга

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Global Look Press

Российский фигурист, серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018 в командных соревнованиях Александр Энберт прокомментировал уход итальянца Даниэля Грассля от тренера Этери Тутберидзе. В беседе с «Газетой.Ru» Энберт выразил мнение, что Грассль решил покинуть группу российского специалиста из-за возможной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

«Я читал, что у него три «флажка» из-за допинг-тестирования. Ему светит дисквалификация от года до двух, и находиться в Москве, будучи дисквалифицированным, нецелесообразно.

Мог ли он уйти из-за давления в команде? Я сам не катался у Этери Георгиевны и не видел, как у нее катался Даниэль. Мы в Италии работали с Маттео Риццо, с парниками Маттео Гуаризе и Николь Делла Моникой, а с Даниэлем нас тренировочная судьба не сводила. Я не видел, как он тренируется, как у него здесь проходили тренировки», — сказал Энберт.

Грассль в прошлом году заявлял о желании поработать с Тутберидзе. Фигурист, которому 20 лет, прибыл в Москву в начале января, чтобы работать вместе с российским наставником. Он сам сообщал, что после переезда в Россию испытал давление. Также спонсоры спортсмена были недовольны его работой с Тутберидзе.

Итальянец в 2022 году стал обладателем серебряной медали на чемпионате Европы, уступив только россиянину Марку Кондратюку. Также в его активе есть четыре золота чемпионата Италии. На чемпионате мира в японской Сайтаме Грассль стал 12-м. Золото досталось представителю Японии Сёме Уно.

Ранее сообщалось, что Грассль пропустил три допинг-тестирования в Италии, потому что находился в Москве.

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