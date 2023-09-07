Нигматуллин назвал двух кандидатов на замену Абаскалю в «Спартаке»

Бывший вратарь московского «Спартака» Руслан Нигматуллин заявил, что пришло время красно-белым сменить главного тренера и назначить российского специалиста. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В этом сезоне команда под руководством Абаскаля демонстрирует нестабильность, но периодические успешные матчи становятся аргументами в пользу продления контракта. Пришло время изменений и рассмотрения российских специалистов.

Одним из потенциальных кандидатов вижу Валерия Георгиевича Карпина, который, несмотря на текущие проблемы в своем клубе, мог бы внести свежую ноту в игру «Спартака». Еще одним ярким кандидатом является Станислав Черчесов, бывший чемпион Польши и Венгрии, который, уверен, способен привести «Спартак» к чемпионству России», — написал Нигматуллин.

После семи туров Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Гильермо Абаскаля имеют в своем активе 10 очков и занимают девятое место в турнирной таблице. Следующий матч красно-белые проведут 16 сентября против «Сочи». Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«Ростов» Валерия Карпина после семи матчей набрал семь очков и занимает 11-ю строчку в таблице.

Последним местом работы Станислава Черчесова был «Ференцварош». Он был уволен из венгерского клуба 19 июля после сенсационного вылета от «Клаксвика» с Фарерских островов в квалификационном раунде Лиги чемпионов.

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