Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Нигматуллин назвал двух кандидатов на замену Абаскалю в «Спартаке»

Экс-футболист Нигматуллин заявил, «Спартаку» нужно сменить главного тренера

close
100%
ruslannigmatullin/VK

Бывший вратарь московского «Спартака» Руслан Нигматуллин заявил, что пришло время красно-белым сменить главного тренера и назначить российского специалиста. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В этом сезоне команда под руководством Абаскаля демонстрирует нестабильность, но периодические успешные матчи становятся аргументами в пользу продления контракта. Пришло время изменений и рассмотрения российских специалистов.

Одним из потенциальных кандидатов вижу Валерия Георгиевича Карпина, который, несмотря на текущие проблемы в своем клубе, мог бы внести свежую ноту в игру «Спартака». Еще одним ярким кандидатом является Станислав Черчесов, бывший чемпион Польши и Венгрии, который, уверен, способен привести «Спартак» к чемпионству России», — написал Нигматуллин.

После семи туров Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Гильермо Абаскаля имеют в своем активе 10 очков и занимают девятое место в турнирной таблице. Следующий матч красно-белые проведут 16 сентября против «Сочи». Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«Ростов» Валерия Карпина после семи матчей набрал семь очков и занимает 11-ю строчку в таблице.

Последним местом работы Станислава Черчесова был «Ференцварош». Он был уволен из венгерского клуба 19 июля после сенсационного вылета от «Клаксвика» с Фарерских островов в квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Ранее футболиста «Зенита» наказали за празднование гола в ворота ЦСКА.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях