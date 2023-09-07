Экс-тренер «Куньлуня» объяснил лидерство клуба в КХЛ

Бывший главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Владимир Юрзинов-младший объяснил удачный старт китайского клуба в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Своим мнением он поделился с Legalbet.

«Для меня нет никакой неожиданности в лидерстве «Куньлуня». Сыграли-то всего три тура. Посмотрим, что будет через месяц. Тут многое зависит от команд, с которыми они играли. У кого-то больше нагрузок было, а игроки «Куньлуня» были посвежее. После десятого тура команды подравняются по готовности, кому-то надо больше времени сыграться.

Сейчас на стороне китайской команды может быть и фактор удачи. Кто-то на старте сезона старается набрать очки, перед другими задача — вкатиться в сезон и уже выйти на длинную гонку», — сказал специалист.

В первом же своем сезоне в КХЛ (2016/17) «Куньлунь» под руководством Юрзинова-младшего сумел пробиться в плей-офф Кубка Гагарина, где в первом раунде уступил магнитогорскому «Металлургу» с общим счетом 1-4.

В текущем регулярном чемпионате КХЛ китайский клуб одержал три победы и с шестью очками возглавляет Западную конференцию.

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