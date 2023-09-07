Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российский арбитр сдал все нормативы на сборе судей УЕФА

Арбитр Карасев сдал все нормативы и завершил сборы УЕФА в Швейцарии

close
100%
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщили «Спорт-Экспрессу» о завершении работы российского арбитра Сергея Карасева на сентябрьском сборе судей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Сергей Карасев завершил работу на сборе судей УЕФА в Ньоне и вернулся в Москву. Российский арбитр сдал все необходимые нормативы», — сообщили в службе коммуникаций РФС.

В сборе, который прошел с 3 по 6 сентября в швейцарском Ньоне, участвовали арбитры, входящие в списки УЕФА для работы на матчах под эгидой организации. Это приглашение стало первым после решения УЕФА об отстранении клубов и сборной от еврокубков и отборочных матчей на чемпионат мира.

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее был назван список футболистов сборной России, которые проведут тренировку на плавучем доке.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях