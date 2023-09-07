Российский арбитр сдал все нормативы на сборе судей УЕФА

В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщили «Спорт-Экспрессу» о завершении работы российского арбитра Сергея Карасева на сентябрьском сборе судей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Сергей Карасев завершил работу на сборе судей УЕФА в Ньоне и вернулся в Москву. Российский арбитр сдал все необходимые нормативы», — сообщили в службе коммуникаций РФС.

В сборе, который прошел с 3 по 6 сентября в швейцарском Ньоне, участвовали арбитры, входящие в списки УЕФА для работы на матчах под эгидой организации. Это приглашение стало первым после решения УЕФА об отстранении клубов и сборной от еврокубков и отборочных матчей на чемпионат мира.

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее был назван список футболистов сборной России, которые проведут тренировку на плавучем доке.