Аргентинский футболист Песселья: Месси будет играть за сборную еще лет 20, надеюсь

Бывший футболист испанского «Бетиса» и сборной Аргентины Херман Песселья выразил надежду, что нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси продолжит выступать за национальную команду как можно дольше. Слова Пессельи передает TyC Sports.

«Что я могу сказать как аргентинец и партнер по команде? Я надеюсь, что он отыграет за сборную еще 20 лет — если это будет личное решение, конечно, он знает, продолжать дальше или нет. Если мне нужно сказать ему, я сяду выпить мате вместе с ним и скажу: «Пожалуйста, продолжай играть еще много лет», — сказал Песселья.

Лионель Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский клуб «Пари Сен-Жермен». Семикратный обладатель «Золотого мяча» дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. Его результативная серия остановилась на девяти играх.

Ранее Песселья заявил, что люди должны учиться у Месси не только игре в футбол.