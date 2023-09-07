Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Аргентинский футболист Песселья: Месси будет играть за сборную еще лет 20, надеюсь

Футболист Песселья надеется, что Месси будет играть за Аргентину еще 20 лет

close
100%
Lee Smith/Reuters

Бывший футболист испанского «Бетиса» и сборной Аргентины Херман Песселья выразил надежду, что нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси продолжит выступать за национальную команду как можно дольше. Слова Пессельи передает TyC Sports.

«Что я могу сказать как аргентинец и партнер по команде? Я надеюсь, что он отыграет за сборную еще 20 лет — если это будет личное решение, конечно, он знает, продолжать дальше или нет. Если мне нужно сказать ему, я сяду выпить мате вместе с ним и скажу: «Пожалуйста, продолжай играть еще много лет», — сказал Песселья.

Лионель Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский клуб «Пари Сен-Жермен». Семикратный обладатель «Золотого мяча» дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. Его результативная серия остановилась на девяти играх.

Ранее Песселья заявил, что люди должны учиться у Месси не только игре в футбол.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях