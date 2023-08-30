Стали известны стартовые составы «Сочи» и ЦСКА на матч Кубка России

»Сочи» и московский ЦСКА назвали стартовые составы на матч третьего тура Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России. Встреча пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 17:15 по московскому времени.

«Сочи»: Гойло, Алвес, Мещанинов, Юрганов, Заика, Ангбан, Нобоа, Медведев, Мигель, Мелкадзе, Бурмистров.

ЦСКА: Акинфеев, Гайч, Роша, Лукин, Агапов, Рядно, Мендес, Файзуллаев, Кисляк, Давила, Гаич.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Армейцы занимают второе место в группе, одержав победу в матче с «Оренбургом» со счетом 6:0 и потерпев поражение в противостоянии с воронежским «Факелом» — 0:2.

Южане набрали столько же баллов, но уступают красно-синим по разнице мячей. В первом матче турнира подопечные Димтрия Хохлова обыграли «Факел» со счетом 3:1, а затем уступили «Оренбургу» — 0:2.

Ранее «Спартак» разгромил «Динамо» в матче Кубка России.