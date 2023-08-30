Мама Горбачевой ответила на вопрос о состоянии фигуристки

Мать фигуристки Алины Горбачевой отказалась от подробных комментариев, касательно состояния дочери. Об этом сообщает SHOT.

На вопрос журналиста о самочувствии спортсменки ее мама Екатерина ответила: «Я ничего не знаю. Все хорошо».

О пропаже Горбачевой сообщила ее мать 29 августа. Фигуристка вышла с катка в «Чкалов Арене» в 18:54 предыдущего дня, перед этим поссорившись со своим тренером Софьей Федченко.

Спортсменку искали в районе Покровской набережной. Также водолазы изучили водоем. Позже появились записи с камеры видеонаблюдения одного из столичных кафе, где была запечатлена Горбачева. Вечером 29 августа прокуратура сообщила, что фигуристка была найдена в кинотеатре в одном из московских торговых центров.

Ранее Горбачева назвала причину побега.