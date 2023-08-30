Живущий в США экс-футболист сборной России не собирается возвращаться на родину

Бывший вратарь московского «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин, который сейчас проживает в США, заявил, что не планирует возвращаться на родину. Об этом он рассказал Metaratings.ru.

«Планов возвращатьcя в Роccию нет. C удовольcтвием проживаю там, где находятcя мои дети. Не хочу cравнивать Роccию и CША. В данном cлучае выбрал жизнь в меcте c круглогодичным летом, к тому же я вcегда мечтал жизнь у океана.

Я люблю Россию, никогда этого не скрывал и не собираюсь от этого отказываться. Но в следующем году мне исполнится 50 лет, пора бы задуматься о пенсии на берегу океана», – сказал экс-футболист.

Помимо «Локомотива» голкипер также выступал за российские «Спартак» и ЦСКА, итальянские «Салернитану» и «Верону», грозненский «Терек» (ныне — «Ахмат»), израильский «Маккаби Ахи».

Нигматуллин — трехкратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка страны. Он пять раз входил в число 33 лучших футболистов чемпионата России, а в 2001 году стал лучшим спортсменом страны.

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