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Играющий в Лиге 1 отечественный футболист объяснил, чем жизнь во Франции отличается от России

Игрок «Гавра» Кузяев заявил, что в России все проще, чем во Франции

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Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский полузащитник футбольного клуба «Гавр» Далер Кузяев рассказал официальному сайту Лиги 1 о сложностях, с которыми он столкнулся после переезда во Францию.

«В чем основные различия между жизнью в России и во Франции? В первые недели пребывания здесь у меня сложилось впечатление, что все административные процедуры намного сложнее. Чтобы купить SIM-карту, машину или открыть банковский счет, иногда необходимо предоставить подтверждение места жительства или платежные ведомости. В России все проще», — сказал Кузяев.

20 августа Кузяев забил свой первый гол в Лиге 1. Всего россиянин провел в чемпионате Франции три матча. Его клуб идет на 14-м месте.

12 июля россиянин подписал контракт с французским клубом до лета 2025 года. До этого он на протяжении шести лет играл за «Зенит».

Стоит отметить, что это уже не первый уход Кузяева из «Зенита». По истечении предыдущего контракта он также ждал предложение от зарубежных клубов, но не получил их и вернулся в Санкт-Петербург.

Ранее Кузяев рассказал, чего ему не хватает во Франции.

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Футбол. Чемпионат Франции
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