Фигуристка Горбачева назвала причину побега

Правоохранительные органы пытались выяснить, почему 16-летняя фигуристка Алина Горбачева проживает со своим тренером, а не с родителями, и кто довел ее до побега. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Как утверждает SHOT, основной посыл, которым девочка объяснила произошедшее, это то, что «она устала от всего». Правоохранители ситуацию разобрали и пообещали пока никого не наказывать. Но семью фигуристки теперь предстоит мониторить органам опеки.

16-летняя фигуристка проживает со своим тренером Софьей Федченко в Химках. Наставница специально сняла квартиру в одной минуте от катка, где занимается спортсменка. Ее мать проживает на другом конце города — в Бутово.

О пропаже Горбачевой сообщила ее мать 29 августа. Фигуристка вышла с катка в «Чкалов Арене» в 18:54 предыдущего дня, перед этим поссорившись со своим тренером Софьей Федченко.

Спортсменку искали в районе Покровской набережной. Также водолазы изучили водоем. Позже появились записи с камеры видеонаблюдения одного из столичных кафе, где была запечатлена Горбачева. Вечером 29 августа прокуратура сообщила, что фигуристка была найдена в кинотеатре в одном из московских торговых центров.

Ранее Наталья Бестемьянова рассказала, как поступок фигуристки Горбачевой отразится на ее карьере.