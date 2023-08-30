Реабилитолог объяснил, почему Костомарову до сих пор не установили протезы на руки

Реабилитолог Константин Терновой разобрал случай фигуриста Романа Костомарова и заявил Sport24, что реабилитация рук проводится дольше и сложнее, чем ног.

«Нужно понимать, что протезы для рук подбираются намного сложнее, дольше и дороже. Реабилитация самих рук проводится дольше и сложнее. В данном случае ноги были ампутированы в одинаковых местах, тогда как руки ампутированы в разных, что тоже добавляет сложности.

Подбор протезов — индивидуальный процесс. В случае Романа это может занять от трех месяцев с момента полного заживления рук», — сказал Терновой.

22 августа Костомаров поучаствовал в ледовом шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи вместе со своей женой Оксаной.

В начале января 2022 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к ЭКМО.

В процессе лечения Роману Костомарову ампутировали обе стопы и кисти рук.

Ранее Татьяна Тарасова рассказала, что станет для Костомарова источником дополнительной силы.