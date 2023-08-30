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Бестемьянова рассказала, как поступок фигуристки Горбачевой отразится на ее карьере

Бестемьянова считает, что инцидент с пропажей пойдет в плюс карьере Горбачевой

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РИА Новости

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова призналась, что она не считает виноватым в пропаже Алины Горбачевой ее тренера. Об этом она заявила «Матч ТВ».

«Ясно, что у девочки играют гормоны, ей 16 лет. Но и Алине нужно сделать какие‑то внушения! Она подняла всю страну! Я в этой ситуации меньше всего претензий имею к тренеру. Тренер и так из сил выбивается! Как можно вот так взять и кинуть.

На ее карьере это скажется замечательно! За сутки даже те, кто никогда не слышал о существовании Алины Горбачевой, узнали о ней. Ей это только на руку. Для ее карьеры это плюс», — сказала Бестемьянова.

О пропаже Горбачевой сообщила ее мать 29 августа. Фигуристка вышла с катка в «Чкалов Арене» в 18:54 предыдущего дня, предварительно поссорившись со своим тренером Софьей Федченко.

Спортсменку искали в районе Покровской набережной. Также водолазы изучили водоем. Позже появились записи с камеры видеонаблюдения одного из столичных кафе, где была запечатлена Горбачева. Вечером 29 августа прокуратура сообщила, что фигуристка была найдена в кинотеатре в одном из московских торговых центров. Позже она была передана маме.

Ранее Татьяна Тарасова сочла безответственным поступок фигуристки Горбачевой.

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