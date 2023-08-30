Фигуристка Горбачева выступила с заявлением после пропажи

Фигуристка Алина Горбачева в своих социальных сетях объяснила свое исчезновение, которое продлилось около суток.

«Прошу прощения, что заставила всех нервничать и переживать за меня. Сейчас все в порядке, я дома с любимым тренером и мамой.

Не волнуйтесь, мой поступок никак не связан с фигурным катанием и с Софьей Анатольевной, я буду тренироваться в своей команде и радовать вас новыми выступлениями!» — написала Горбачева.

О пропаже Горбачевой сообщила ее мать 29 августа. Фигуристка вышла с катка в «Чкалов Арене» в 18:54 предыдущего дня, предварительно поссорившись со своим тренером Софьей Федченко.

Позже появились записи с камеры видеонаблюдения одного из столичных кафе, где была запечатлена Горбачева. Вечером 29 августа прокуратура сообщила, что фигуристка была найдена в кинотеатре в одном из московских торговых центров. Она была доставлена в Следственный комитет, а позже ее забрала мать.

16-летняя Горбачева является действующей чемпионкой России среди юниоров, чемпионат состоялся в феврале 2023 года в Перми.

Ранее фигуристка Горбачева рассказала, чем занималась во время своей пропажи.