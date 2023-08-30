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Тренер «Динамо» Личка высказался о работе Карпина в сборной России

Тренер «Динамо» Личка заявил, что Карпину тяжело дается работа в сборной России

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Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка оценил работу Валерия Карпина в сборной России и вызов им молодых игроков. Об этом он рассказал Sport24.

«Он использует молодых игроков. И «Ростов» играет в агрессивный, быстрый футбол. Понятно, что не все получается. Естественно, сейчас ты не можешь соревноваться с лучшими соперниками и играешь товарищеские матчи с командами третьего уровня. Сложно позвать Головина играть против таких команд. Думаю, Карпину тяжело дается работа в сборной России», — сказал Личка.

В июле 2021 года Карпин, будучи главным тренером «Ростова», возглавил сборную России. Изначально он планировал совмещать работу в национальной команде и в «Ростове», но в начале августа он объявил, что принял решение сосредоточиться на сборной, после чего покинул клуб. После отстранения сборной России он снова стал совмещать две должности.

Последний раз россияне проводили игры в марте 2023 года. В сентябре национальная команда сыграет с Катаром в Дохе.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу проведет три матча в сентябре.

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