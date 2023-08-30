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Фигуристка Горбачева рассказала, чем занималась во время своего побега

BAZA: найденная живой фигуристка Горбачева провела ночь на лестнице в жилом доме

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Алексей Даничев/РИА Новости

Пропавшая в Москве 16-летняя фигуристка Алина Горбачева провела ночь на лестнице в жилом доме. Об этом сообщает Telegram-канал BAZA.

Как сообщает источник, девушка после своего побега сначала гуляла в одном из столичных парков, а затем решила переночевать в подъезде жилого дома. Уже утром Алина пошла гулять по магазинам и кафе на Волоколамском шоссе, что попало на камеру видеонаблюдения. Вечером девушка собиралась поспать в кинотеатре ТЦ «Вегас».

О пропаже Горбачевой сообщила ее мать 29 августа. Фигуристка вышла с катка в «Чкалов Арене» около семи вечера предыдущего дня, предварительно поссорившись со своим тренером Софьей Федченко. На поиски спортсменки отправились волонтеры «ЛизыАлерт», а также были подключены водолазы.

Ради карьеры на льду юная фигуристка уехала из родного Краснодара в Тверь без родителей. Первый крупный успех ждал Горбачеву на первенстве России для младшего возраста 2016–2017. По итогам сезона спортсменка заняла седьмое место. 16-летняя Горбачева является действующей чемпионкой России среди юниоров, чемпионат состоялся в феврале 2023 года в Перми.

Ранее стало известно, как СК поступил с найденной фигуристкой Горбачевой.

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