Стало известно, как СК поступил с найденной фигуристкой Горбачевой

Следователи передали найденную фигуристку Алину Горбачеву ее матери. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что спортсменка причину своего исчезновения не назвала.

«Причину своего исчезновения она не назвала. Конфликтов ни с кем не было, ушла и гуляла. Ночь, с ее слов, провела на лестнице в жилом доме. А утром ходила по магазинам и кафе. После этого дошла до ТЦ «Вегас», зашла в кинотеатр, где хотела немного поспать. Там ее и нашли», — цитирует агентство своего источника.

О пропаже Горбачевой сообщила ее мать 29 августа. Фигуристка вышла с катка в «Чкалов Арене» в 18:54 предыдущего дня, предварительно поссорившись со своим тренером Софьей Федченко.

Спортсменку искали в районе Покровской набережной. Также водолазы изучили водоем. Позже появились записи с камеры видеонаблюдения одного из столичных кафе, где была запечатлена Горбачева. Вечером 29 августа прокуратура сообщила, что фигуристка была найдена в кинотеатре в одном из московских торговых центров.

Ранее Дмитрий Губерниев после ситуации с Горбачевой заявил, что к подросткам надо относиться максимально внимательно.