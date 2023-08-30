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Теннисист Медведев объяснил причину срывов на корте

Теннисист Медведев заявил, что теннис сводит людей с ума

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Dylan Martinez/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о срывах игроков на своих тренеров во время матчей.

«Я вообще считаю, что теннис сводит людей с ума. Потом бывают дни, когда ты хорошо спал, проснулся, но на корте не можешь отбить ни одного мяча. Ты расстраиваешься и, скажем, после десяти ошибок смотришь на тренера и думаешь: «Что происходит?» Не думаю, что это здорово, когда игрок становится главным в отношениях с тренером», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.

29 августа на старте Открытого чемпионата США (US Open) Медведев в трех сетах разгромил венгра Аттилу Балажа со счетом 6:1, 6:1, 6:0. Во втором круге российский теннисист встретится с австралийцем Кристофером О`Коннеллом. Предыдущие два матча на харде остались за Медведевым.

В прошлом году чемпионом US Open стал Карлос Алькарас, обыгравший Каспера Рууда.

Медведев занимает третью строчку в рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP). Это лучший результат среди россиян. Первые две позиции занимает испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович соответственно.

Ранее в ФТР оценили старт Медведева на US Open.

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