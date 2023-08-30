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Российская фигуристка показала фигуру в белом купальнике

Фигуристка Синицина показала фигуру в белом купальнике

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Виктория Синицина LIVE/Telegram

Российская фигуристка Виктория Синицина выложила в своем Telegram-канале фотографию, на которой она позирует в белом купальнике.

«Как у вас дела?» — подписала она снимок.

С сезона-2014/15 Синицина выступает в танцах на льду в паре с Никитой Кацалаповым. На зимних Олимпийских играх в Пекине — 2022 они стали чемпионами в командном турнире, а в соревнованиях танцевальных пар завоевали серебряную медаль.

Пара Синициной и Кацалапова дважды становилась чемпионами России (2019, 2020), чемпионами Европы (2020, 2022). В разные годы пара также выигрывала золото, серебро и бронзу чемпионатов мира, бронзу командного чемпионата мира и серебро финала Гран-при по фигурному катанию в 2018 году. Сезон-2022/23 фигуристы пропустили по личным причинам.

Ранее фигуристка Алина Загитова показала фото в коротком платье с открытыми плечами с глубоким декольте.

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