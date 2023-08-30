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Овечкин рассказал, когда вставит себе новые зубы

Овечкин о своих зубах: смысла сейчас делать голливудскую улыбку нет

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Reuters

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал на YouTube-канале Gazgolder, что планирует вставить себе новые зубы после завершения карьеры.

«У меня стоит штифт. После карьеры я обязательно сделаю себе нормальную, хорошую улыбку. У меня все зубы, особенно внизу, все кривые и надтреснутые. Смысла сейчас делать голливудскую улыбку нет», — сказал Овечкин.

На драфте 2004 года Овечкин был выбран «Вашингтоном» под общим первым номером. В американском клубе провел 18 сезонов, в 2010 году стал капитаном. В 2018 году вместе с командой завоевал Кубок Стэнли, этот трофей стал для клуба первым в истории.

На счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

Ранее Овечкин выбрал между «Вашингтоном» и «Динамо».

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Хоккей. НХЛ
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