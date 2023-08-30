Девушка-боец UFC выложила соблазнительное фото в соцсетях

Американская девушка-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пейдж Ванзант выложила в своих соцсетях фотографию в белье, запретив практически всем пользователям комментировать снимок.

«Черт, когда эта цыпочка перестанет терзать нас сексуальными фотками?» — подписала она снимок.

Ванзант дебютировала в смешанных единоборствах MMA 30 июня 2012 года, одолев американку Джордан Николь Газа. Тот поединок завершился раздельным решением судей.

В UFC спортсменка провела первый бой 5 сентября 2015 года, одержав победу над Алекс Чемберс. Бой был завершен на второй минуте третьего раунда, когда Ванзант провела рычаг локтя.

В последний раз Ванзант дралась в рамках UFC 12 июля 2020 года. Тогда она проиграла бразильянке Аманде Рибас. Всего на счету Ванзант восемь побед и пять поражений в смешанных единоборствах.

В 2021 году Ванзант встретилась в поединке по правилам бокса на голых кулаках с Британией Харт. Ванзант уступила единогласным решением судей. Во втором поединке по боксу на голых кулаках Ванзант проиграла Рейчел Остович.

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