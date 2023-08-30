Мостовой: адекватные люди не будут писать про подъем «Спартака»

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой заявил, что адекватные люди не будут писать про подъем красно-белых после победы в матче Кубка России против столичного «Динамо», передает Metaratings.ru.

«Адекватные люди писать про подъем «Спартака» не будут. Те, кто подлизывают «Спартаку», — будут писать о подъеме. Они подлизывают, когда «Спартак» проигрывает. В одну сторону лижут, сейчас будут в другую», — сказал Мостовой.

Матч «Спартак» — «Динамо» завершился разгромной победой хозяев со счетом 4:1. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

После этой победы команда под руководством Гильермо Абаскаля сохранила за собой первое место в турнирной таблице, набрав девять очков.

Ранее Александр Соболев поделился эмоциями от выхода на поле с капитанской повязкой «Спартака».