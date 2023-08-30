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Губерниев о ситуации с фигуристкой Горбачевой: к подросткам надо относиться максимально внимательно

Журналист Губерниев о пропавшей на сутки Горбачевой: хорошо, что она нашлась

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Пресс-служба телеканала «Россия»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о ситуации с российской фигуристкой Алиной Горбачевой, которая на сутки пропала в Москве, передает «Матч ТВ».

«К подросткам в жизни и в спорте надо относиться максимально внимательно. На фоне взросления появляются проблемы, в том числе психологические. Хорошо, что Алина нашлась», — сказал Губерниев.

О пропаже Горбачевой сообщила ее мать 29 августа. Фигуристка вышла с катка в «Чкалов Арене» в 18:54 предыдущего дня, предварительно поссорившись со своим тренером Софьей Федченко, после чего направилась в сторону Владимирской церкви и зашла в парк на Покровской набережной. Вечером 29 августа прокуратура сообщила, что Горбачева была найдена в кинотеатре в одном из московских торговых центров. Позже в Следственном комитете сообщили, что спортсменка доставлена в столичное подразделение комитета.

16-летняя Горбачева является действующей чемпионкой России среди юниоров, чемпионат состоялся в феврале 2023 года в Перми.

Ранее фигуристка Елизавета Худайбердиева призвала не критиковать Горбачеву.

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