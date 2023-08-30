Российская теннисистка сыграет с украинкой во втором круге US Open

Российская тенниситска Анастасия Павлюченкова пробилась во второй круг US Open, обыграв американку Фиону Кроули.

Встреча, которая продолжалась 1 час 34 минуты, завершилась со счетом 6:2, 6:4.

В следующем круге Павлюченкова сыграет с представительницей Украины Элиной Свитолиной.

Открытый чемпионат США, который является одним из четырех турниров «Большого шлема», пройдет в Нью-Йорке с 28 августа по 10 сентября.

32-летняя Павлюченкова играла в 2011 году в четвертьфинале US Open. Этот результат является лучшим для нее в турнире. На турнирах «Большого шлема» она один раз играла в финале. В 2021 году в решающем матче Открытого чемпионата Франции она уступила Барборе Крейчиковой со счетом 6:1, 2:6. 6:4.

Свитолина смогла добраться до полуфинала US Open 2019 года.

Российские теннисисты выступают на международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным организациям не допускать отечественных спортсменов.

Ранее Ирина Шейк сыграла в теннис на каблуках.