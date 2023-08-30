Соболев поделился эмоциями от выхода на поле с капитанской повязкой «Спартака»

Футболист московского «Спартака» Александр Соболев прокомментировал выход на поле с капитанской повязкой в матче Пути РПЛ Кубка России против столичного «Динамо», передает «Спорт-Экспресс».

«Как воспринял капитанство? Спокойно, ничего особенного. Спокойно себя чувствуешь, но больше ответственности. Для меня честь выйти с капитанской повязкой», — сказал Соболев.

Матч «Спартак» — «Динамо» завершился разгромной победой хозяев со счетом 4:1. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

После этой победы команда под руководством Гильермо Абаскаля сохранила за собой первое место в турнирной таблице, набрав девять очков.

Ранее тренер Сергей Ташуев призвал «Спартак» разобраться с обороной команды.