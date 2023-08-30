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Иностранный футболист выразил удивление от уровня РПЛ

Футболист «Спартака» Бабич выразил удивление хорошим уровнем футбола в РПЛ

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ФК «Спартак-Москва»

Защитник московского «Спартака» Срджан Бабич после матча Пути РПЛ Кубка Росси против столичного «Динамо» заявил, что в России выступают команды высокого уровня, передает РИА Новости.

«В чемпионате России очень хороший уровень. Я удивлен этим в хорошем смысле. «Динамо» пыталось показывать быстрый футбол. Игра произвела хорошее впечатление», — сказал Бабич.

Встреча, прошедшая на стадионе «Открытие Арена» в Москве, закончилась победой красно-белых со счетом 4:1.

На шестой минуте счет в матче открыл Александр Соболев. Новичок «Спартака» Срджан Бабич удвоил преимущество на 15-й минуте. На 18-й минуте Соболев оформил дубль. До разгромного счет довел Антон Зиньковский на 24-й минуте. на 65-й минуте единственный мяч «Динамо» забил Муми Нгамале.

«Спартак» продолжает лидировать в турнирной таблице группы D, имея в активе девять очков. «Динамо» располагается на втором месте, имея в активе четыре очка.

Ранее Зарема Салихова назвала футболиста «Спартака» озверевшим.

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