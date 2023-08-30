Фигуристка Худайбердиева призвала не критиковать Горбачеву

Чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева в своих социальных сетях прокомментировала в своих соцсетях новость о том, что 16-летняя фигуристка Алина Горбачева нашлась живой и здоровой.

«Не вините ее в том, что она не знала, что делать и к кому обратиться. Пусть об этом подумают ее родители и другие взрослые люди, несущие ответственность за девочку», — написала Худайбердиева.

О пропаже Горбачевой сообщила ее мать 29 августа. Фигуристка вышла с катка в «Чкалов Арене» в 18:54 предыдущего дня, предварительно поссорившись со своим тренером Софьей Федченко, после чего направилась в сторону Владимирской церкви и зашла в парк на Покровской набережной. Вечером 29 августа прокуратура сообщила, что Горбачева была найдена в кинотеатре в одном из московских торговых центров. Позже в Следственном комитете сообщили, что спортсменка доставлена в столичное подразделение комитета.

16-летняя Горбачева является действующей чемпионкой России среди юниоров, чемпионат состоялся в феврале 2023 года в Перми.

Ранее дядя Горбачевой заявил, что тренер Софья Федченко запрещала фигуристке общаться с родными.