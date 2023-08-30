Салихова назвала футболиста «Спартака» озверевшим

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала победу команды в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России, отметив форварда красно-белых Александра Соболева, передает Metaratings.

«Я очень рада, что в этой игре свои игровые минуты получили Пруцев, Хлусевич и Зиньковский, они вышли на своих сильных позициях в первом тайме. Озверевший Соболев — настоящий лидер», — сказала Салихова.

Встреча, прошедшая на стадионе «Открытие Арена» в Москве, закончилась победой красно-белых со счетом 4:1.

На шестой минуте счет в матче открыл Александр Соболев. Новичок «Спартака» Срджан Бабич удвоил преимущество на 15-й минуте. На 18-й минуте Соболев оформил дубль. До разгромного счет довел Антон Зиньковский на 24-й минуте. на 65-й минуте единственный мяч «Динамо» забил Муми Нгамале.

«Спартак» продолжает лидировать в турнирной таблице группы D, имея в активе девять очков. «Динамо» располагается на втором месте, имея в активе четыре очка.

Ранее «Спартак» разгромил «Динамо» в матче Кубка России, забив четыре мяча к 25-й минуте.