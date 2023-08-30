Авербух рассказал об отношениях между фигуристкой Горбачевой и тренером Федченко

Хореограф Илья Авербух прокомментировал ситуацию с пропажей фигуристки Алины Горбачевой, которую нашли вечером 29 августа, отметив, что наставник спортменки Софья Федченко трепетно относилась к своей подопечной, передает «Матч ТВ».

«Был свидетелем несколько дней, как трепетно Софья Федченко тренировала Алину в межсезонье. Из того, что я видел, это была очень продуктивная работа», — сказал Авербух.

О пропаже Горбачевой сообщила ее мать 29 августа. Фигуристка вышла с катка в «Чкалов Арене» в 18:54 предыдущего дня, предварительно поссорившись со своим тренером Софьей Федченко, после чего направилась в сторону Владимирской церкви и зашла в парк на Покровской набережной. Вечером 29 августа прокуратура сообщила, что Горбачева была найдена в кинотеатре в одном из московских торговых центров. Позже в Следственном комитете сообщили, что спортсменка доставлена в столичное подразделение комитета.

16-летняя Горбачева является действующей чемпионкой России среди юниоров, чемпионат состоялся в феврале 2023 года в Перми.

Ранее Александр Энберт отреагировал на новость об обнаружении фигуристки Горбачевой.