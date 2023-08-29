Овечкин рассказал, на что тратит деньги

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в видео на YouTube-канале Gazgolder рассказал, на что тратит зарплату.

«В 2008 году моя зарплата составила 124 миллиона долларов? Образно говоря, только налог составляет 50 процентов. На что трачу? Сейчас мы строим дом, квартиру купили, машины. Захотели отдохнуть и поехали», — сказал Овечкин.

На драфте 2004 года Овечкин был выбран «Вашингтоном» под общим первым номером. В американском клубе провел 18 сезонов, в 2010 году стал капитаном. В 2018 году вместе с командой завоевал Кубок Стэнли, этот трофей стал для клуба первым в истории.

На счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

Ранее Овечкин рассказал, когда планирует побить рекорд Гретцки.