Стало известно, сколько добровольцев участвовало в поисках фигуристки Горбачевой

Около 90 членов отряда «ЛизаАлерт» участвовали в поисках 16-летней российской фигуристки Алины Горбачевой. Об этом в организации рассказали информагенству РИА Новости.

«Было получено ключевое свидетельство о нахождении ребенка на территории ТЦ. Свидетельство было оперативно передано сотрудникам полиции, которые также работали на территории ТЦ. При проверке этого свидетельства девочка была найдена. Всего в поисковом штабе «ЛизаАлерт» было зарегистрировано около 90 человек», — рассказали в организации.

О пропаже Горбачевой сообщила ее мать 29 августа. Фигуристка вышла с катка в «Чкалов Арене» в 18:54 предыдущего дня, предварительно поссорившись со своим тренером Софьей Федченко, после чего направилась в сторону Владимирской церкви и зашла в парк на Покровской набережной.

Полиция и водолазы закончили поиски тела Горбачевой в районе Покровской набережной, где не обнаружили фигуристку. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пропажи Горбачевой. Спортсменка была замечена в кафе на Волоколамском шоссе, кассир которого подтвердила, что Алина заходила в заведение. Вечером 29 августа прокуратура сообщила, что Горбачева была найдена в кинотеатре в одном из московских торговых центров. Позже в Следственном комитете сообщили, что спортсменка доставлена в столичное подразделение комитета.

16-летняя Горбачева является действующей чемпионкой России среди юниоров, чемпионат состоялся в феврале 2023 года в Перми.

Ранее дядя Горбачевой заявил, что тренер запрещал фигуристке общаться с родными.