Дядя фигуристки Горбачевой: тренер запрещала Алине общаться с родными

Дядя фигуристки Алины Горбачевой заявил, что тренер спортсменки Софья Федченко настраивала ее против своих родных. Слова дяди Горбачевой передает «РЕН ТВ».

«Токсичный тренер была очень сильно. Огораживала от всех родных и настраивала против всех родных. Я просто не общался с тренером, поэтому она со мной не общалась. Мне этот тренер не импонировал никак, она для меня не совсем правильные вещи делает. Она не общалась с теми, кто не общается с ее тренером», — сказал дядя Горбачевой.

О пропаже Горбачевой сообщила ее мать 29 августа. Фигуристка вышла с катка в «Чкалов Арене» в 18:54 предыдущего дня, предварительно поссорившись со своим тренером Софьей Федченко, после чего направилась в сторону Владимирской церкви и зашла в парк на Покровской набережной.

Полиция и водолазы закончили поиски тела Горбачевой в районе Покровской набережной, где не обнаружили фигуристку. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пропажи Горбачевой. Спортсменка была замечена в кафе на Волоколамском шоссе, кассир которого подтвердила, что Алина заходила в заведение. Вечером 29 августа прокуратура сообщила, что Горбачева была найдена в кинотеатре в одном из московских торговых центров.

16-летняя Горбачева является действующей чемпионкой России среди юниоров, чемпионат состоялся в феврале 2023 года в Перми.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что Горбачева доставлена в подразделение комитета.