Фигуристку Горбачеву доставили в подразделение СК

Российская фигуристка Алина Горбачева доставлена в подразделение московского Следственного комитета. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Несовершеннолетняя доставлена в подразделение столичного СК. При участии законного представителя и психолога следователи приступили к проведению с ней следственных действий», — говорится в сообщении.

О пропаже Горбачевой сообщила ее мать 29 августа. Фигуристка вышла с катка в «Чкалов Арене» в 18:54 предыдущего дня, предварительно поссорившись со своим тренером Софьей Федченко, после чего направилась в сторону Владимирской церкви и зашла в парк на Покровской набережной.

Полиция и водолазы закончили поиски тела Горбачевой в районе Покровской набережной, где не обнаружили фигуристку. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пропажи Горбачевой. Спортсменка была замечена в кафе на Волоколамском шоссе, кассир которого подтвердила, что Алина заходила в заведение. Вечером 29 августа прокуратура сообщила, что Горбачева была найдена в кинотеатре в одном из московских торговых центров.

16-летняя Горбачева является действующей чемпионкой России среди юниоров, чемпионат состоялся в феврале 2023 года в Перми.

Ранее фигуристка Евгения Медведева осудила Горбачеву, призвав ее научиться ответственности