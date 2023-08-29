Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг US Open

В Нью-Йорке завершился матч первого круга Открытого чемпионата США, в котором встречались российский теннисист Даниил Медведев и представитель Венгрии Атилла Балаж. Матч закончился победой россиянина со счетом 6:1, 6:1, 6:0. Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Отметим, что венгерского теннисиста нет в рейтинге ATP. Он участвует в соревнованиях по «специальному рейтингу», который был создан для игроков, которые долгое время не имели возможности выступать.

Медведев во втором туре встретится с победителем пары Мак Перселл — Кристофер О'Коннелл.

Открытый чемпионат США, который является одним из четырех турниров «Большого шлема», пройдет в Нью-Йорке с 28 августа по 10 сентября.

27-летний Медведев — третья ракетка мира. В текущем сезоне он завоевал пять титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Ранее теннисистка Анастасия Пивоварова заявила, что Медведев не чувствует себя фаворитом на US Open.