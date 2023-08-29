Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Тренер «Спартака» Абаскаль ответил на вопрос об экспериментах с составом

Тренер «Спартака» Абаскаль заявил, что не экспериментирует с составом

close
100%
Edgar Breshchanov/Global Look Press

Главный тренер столичного «Спартака» Гильермо Абаскаль после матча третьего тура группового этапа Кубка России в Пути РПЛ против «Динамо» заявил, что доволен качеством игры своих футболистов. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Не все матчи одинаковые — в прошлом матче мы были наказаны за отсутствие концентрации, но сегодня футболисты, даже те, которые впервые вышли на поле, действовали так, как нужно. Конечно, когда команда играет 0:0, ты потом плохо спишь. Сегодня мы хорошо контролировали встречу, забили четыре мяча к 26-й минуте и спокойно контролировали встречу.

Ротация состава? Я не химик, поэтому эксперименты — это не то, о чем можно говорить. У нас есть штаб, коллектив и определенная методология. План создавался в том, чтобы забрасывать за спину мяч выбегающему игроку «Динамо», он сработал», — заявил Абаскаль.

Матч «Спартак» — «Динамо» завершился разгромной победой хозяев со счетом 4:1. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

После этой победы команда под руководством Гильермо Абаскаля сохранила за собой первое место в турнирной таблице, набрав девять очков.

Ранее главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что его игроки засрали матч против «Спартака».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях