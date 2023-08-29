Тренер «Спартака» Абаскаль ответил на вопрос об экспериментах с составом

Главный тренер столичного «Спартака» Гильермо Абаскаль после матча третьего тура группового этапа Кубка России в Пути РПЛ против «Динамо» заявил, что доволен качеством игры своих футболистов. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Не все матчи одинаковые — в прошлом матче мы были наказаны за отсутствие концентрации, но сегодня футболисты, даже те, которые впервые вышли на поле, действовали так, как нужно. Конечно, когда команда играет 0:0, ты потом плохо спишь. Сегодня мы хорошо контролировали встречу, забили четыре мяча к 26-й минуте и спокойно контролировали встречу.

Ротация состава? Я не химик, поэтому эксперименты — это не то, о чем можно говорить. У нас есть штаб, коллектив и определенная методология. План создавался в том, чтобы забрасывать за спину мяч выбегающему игроку «Динамо», он сработал», — заявил Абаскаль.

Матч «Спартак» — «Динамо» завершился разгромной победой хозяев со счетом 4:1. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

После этой победы команда под руководством Гильермо Абаскаля сохранила за собой первое место в турнирной таблице, набрав девять очков.

Ранее главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что его игроки засрали матч против «Спартака».