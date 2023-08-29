В СК заявили, что фигуристка Горбачева будет доставлена в подразделение ведомства

Российская фигуристка Алина Горбачева найдена и скоро будет доставлена в подразделение московского Следственного комитета, сообщает пресс-служба СК.

«По предварительной информации, местонахождение 16-летней спортсменки установлено. В ближайшее время девушка будет доставлена в подразделение столичного СК для установления обстоятельств ее отсутствия», — говорится в заявлении.

Накануне прокуратура сообщила, что Горбачева найдена в одном из столичных кинотеатров.

О пропаже Горбачевой сообщила ее мать 29 августа. Фигуристка вышла с катка в «Чкалов Арене» в 18:54 предыдущего дня, предварительно поссорившись со своим тренером Софьей Федченко, после чего направилась в сторону Владимирской церкви и зашла в парк на Покровской набережной.

Полиция и водолазы закончили поиски тела Горбачевой в районе Покровской набережной, где не обнаружили фигуристку. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пропажи Горбачевой. Спортсменка была замечена в кафе на Волоколамском шоссе, кассир которого подтвердила, что Алина заходила в заведение.

16-летняя Горбачева является действующей чемпионкой России среди юниоров, чемпионат состоялся в феврале 2023 года в Перми.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о пропаже фигуристки Горбачевой.