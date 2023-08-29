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Тренер «Динамо» Личка: игроки испортили матч, извините

Тренер «Динамо» Личка заявил, что его игроки «засрали» матч против «Спартака»

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Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер столичного «Динамо» Марцел Личка после матча третьего тура группового этапа Кубка России в Пути РПЛ против московского «Спартака» заявил, что его некоторые футболисты сыграли плохо. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Соперник забил быстрые мячи и выиграл игру еще в первом тайме, тут говорить нечего. Некоторые игроки не понимали, что вышли на поле не против «Спартака», не в главном дерби, а просто вышли поиграть рядовой матч. Те, кто будет выходить на поле без желания, ходить пешком по полю, играть назад, не будет играть вообще.

Соболев стоял один в штрафной и выигрывал все мячи. У нас есть игроки, которые засрали матч, извините. У восьми футболистов ничего не получилось в этом матче. Если у тебя выпадают несколько игроков, и ты играешь против «Спартака», играть очень тяжело», — заявил Личка.

Матч «Спартак» — «Динамо» завершился разгромной победой хозяев со счетом 4:1. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

После этой победы команда под руководством Марцела Лички сохранила за собой второе место в турнирной таблице, набрав четыре очка.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» на последних минутах вырвал победу в матче с «Пари НН».

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