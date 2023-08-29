Пропавшую фигуристку Горбачеву нашли

Пропавшую российскую фигуристку Алину Горбачеву нашли в кинотеатре одного из московских торговых центров. Об этом сообщили в московской прокуратуре.

Отмечается, что противоправных действий в отношении нее совершено не было.

О пропаже Алины сообщила ее мать 29 августа. Спортсменка вышла с катка в «Чкалов Арене» в 18:54 предыдущего дня, предварительно поссорившись со своим тренером Софьей Федченко, после чего направилась в сторону Владимирской церкви и зашла в парк на Покровской набережной.

Полиция и водолазы закончили поиски тела Горбачевой в районе Покровской набережной, где не обнаружили Алину. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пропажи девушки. Она была замечена в кафе на Волоколамском шоссе, кассир которого подтвердила, что Алина заходила в заведение.

16-летняя Горбачева является действующей чемпионкой России среди юниоров, чемпионат состоялся в феврале 2023 года в Перми.

Ранее в МЧС рассказали, где видели пропавшую фигуристку Горбачеву.