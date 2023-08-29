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Уткин о тренере «Спартака» Абаскале: теперь всем ясно, что нужно гнать этого физрука

Уткин о 4:0 в первом тайме матча «Спартак» — «Динамо»: нужно гнать этого физрука Абаскаля

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Российский журналист Василий Уткин в Telegram-канале с иронией отреагировал на то, что «Спартак» забил четыре безответных мяча в первом тайме матча третьего тура Пути РПЛ с «Динамо», вспомнив призывы болельщиков и экспертов уволить главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Ну, теперь всем ясно, что нужно гнать этого физрука? Как вообще таким тренерам шанс дают в топ-команде, с болельщиками, с историей… Почему вообще нанимают таких иностранцев, кто о нем что знал, пока он в Россию не приехал?.. А нашим молодым тренерам ни одного шанса не дают.

Вы прочитали универсальную заготовку текста на каждую неделю в РПЛ. Остается подставить имя. Еще вчера можно было вписывать Абаскаля, а сейчас — Личку», — написал Уткин.

Красно-белые ведут со счетом 4:0. Идет второй тайм.

На шестой минуте счет в матче открыл Александр Соболев. Новичок «Спартака» Срджан Бабич удвоил преимущество на 15-й минуте. На 18-й минуте Соболев оформил дубль. До разгромного счет довел Антон Зиньковский.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

В случае победы, «Спартак» сохранит первое место в турнирной таблице группы D, набрав девять очков. «Динамо» будет занимать второе место, имея в активе четыре очка. В этой группе также участвуют «Пари Нижний Новгород» и «Краснодар».

Ранее Уткин выразил мнение, что стартовый ресурс «Урала» исчерпан.

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