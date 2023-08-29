В кафе на Волоколамском шоссе подтвердили, что фигуристка Горбачева заходила в заведение

Кассир кафе на Волоколамском шоссе подтвердила, что фигуристка Алина Горбачева заходила в заведение днем 29 августа. Ее слова передает РИА Новости.

Накануне сообщалось, что Горбачева попала на несколько камер наблюдения в Москве, в том числе и в кафе на Волоколамском шоссе.

«В первый раз она за одним столиком сидела, потом за другим. Выходила ненадолго, минут на 15-20. Она покупала кофе и горячий напиток. Из еды ничего не помню. Не видела, куда она пошла потом. Абсолютно не знала, что ее ищут», — сказала кассир.

О пропаже спортсменки сообщила ее мать 29 августа. Горбачева вышла с катка в «Чкалов Арене» в 18:54 предыдущего дня, предварительно поссорившись со своим тренером Софьей Федченко, после чего направилась в сторону Владимирской церкви и зашла в парк на Покровской набережной. Больше она в поле зрения не появлялась.

Сообщалось, что полиция и водолазы закончили поиски тела Горбачевой в районе Покровской набережной, где не обнаружили фигуристку. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пропажи Горбачевой.

16-летняя Горбачева является действующей чемпионкой России среди юниоров, чемпионат состоялся в феврале 2023 года в Перми. В 2020 спортсменка стала бронзовым призером Спартакиады учащихся России. Также она является серебряным призером первенства России (2021), бронзовым призером первенства страны (2022) и победительницей соревнований на призы ФФКК Санкт-Петербурга (2022).

Ранее чемпионка мира Евгения Медведева призвала прекратить панику по поводу пропажи Горбачевой.